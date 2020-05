Die Familie des "Terminators" Der Schwarzenegger-Clan: Wer ist wer?

Katherine Schwarzenegger

Katherine Schwarzenegger (30) ist die älteste Tochter des Schauspielers. Die Autorin veröffentlichte 2010 ihr erstes Buch, "Rock What You've Got", das dem Leser zu einem besseren Selbstwertgefühl verhelfen soll. Nach ihrem Studium entstand "I Just Graduated ... Now What?", ein Ratgeber für die Zeit nach dem Studium. 2017 kam das Kinderbuch "Maverick and Me" heraus, das sich um sie und ihren Hund dreht. Im März 2020 erschien das Werk "The Gift of Forgiveness", in dem sie Interviews mit der Mutter eines Amokläufers und einem Entführungsopfer führte. Die 30-jährige Katherine ist seit 2019 mit dem Schauspieler und Marvel-Star Chris Pratt (40, "Guardians of the Galaxy") verheiratet. Das Paar erwartet 2020 Nachwuchs.