Die Fahndung nach dem Räuber läuft auf Hochtouren Banküberfall in Obersüssbach

Was war passiert: Der mit einer Pistole bewaffnete Mann bertitt am Dienstagvormittag gegen 11.20 Uhr das Geldinstitut in Obersüssbach und erbeutet Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Der Täter trägt dabei eine blaue Jacke und hat eine Strumpfmaske über den Kopf gezogen. Der Mann spricht hochdeutsch, wird als 1.80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, schlank und mit Drei-Tage-Bart beschrieben. Der Täter hat blobe blonde Haare.