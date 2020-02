Die Experten haben entschieden ESC 2020: Deutscher Beitrag für Rotterdam steht fest

Bekanntgabe Ende Februar

Name und Titel sind zwar noch geheim, der Termin für die Veröffentlichung steht jetzt aber fest. "Umso mehr freuen wir uns, am 27. Februar diesen tollen Act präsentieren zu können", sagt Alexandra Wolfslast, Head of Delegation für den deutschen Beitrag beim Eurovision Song Contest. Vorgestellt wird der deutsche Beitrag in der Sendung "Unser Lied für Rotterdam", die an besagtem Februar-Termin um 21:30 Uhr bei ONE gezeigt wird. Moderiert wird die 45-minütige Sendung von Barbara Schöneberger (45).