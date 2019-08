Die Ex-Bewohnerin im Interview Eva Benetatou: "'Promi Big Brother' ist kein Dating-Format"

Warum waren Sie schon nach der Nominierung so fest davon überzeugt, gehen zu müssen?

Eva Benetatou: Ich hatte es einfach im Gefühl, dass ich sehr wahrscheinlich gehen muss. Das lag einmal an der Streitsituation mit Chris und dann gab es dieses Missverständnis mit Tobi und Janine, dass ich den beiden ihr Liebesglück nicht gönnen würde. Wobei es mir darum ging, dass wir als Einzelkämpfer da drin sind und nicht als Paar. Das ist kein Dating-Format. Natürlich gönne ich das jedem, weil wir im gleichen Boot sitzen, aber eben als Einzelkämpfer. In dieser Ausnahmesituation haben mich meine Gefühle überkommen. Ich war gesundheitlich auch ein bisschen eingeschränkt, das nagt an den Nerven, da ist mir ein Satz herausgerutscht, den ich überhaupt nicht so meinte. Was ich direkt danach revidiert und erklärt habe.