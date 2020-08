Die Ex-Bewohnerin im Interview Alessia Herren nach "PBB"-Aus: "Nehme mir das wirklich zu Herzen"

Am Freitag (14. August) ist Alessia-Millane Herren (18) als Nachrückerin zu "Promi Big Brother" (Sat.1) gestoßen. Am Montagabend (17. August) war der Ausflug in den TV-Container für die Tochter des Ballermann-Sängers Willi Herren (45) schon wieder vorbei. Die Zuschauer wählten sie raus. Die 18-Jährige fiel vor allem durch ihre Ausdrucksweise und ihre aufbrausende Art negativ auf. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news blickt Alessia Herren auf ihre Zeit bei "Promi Big Brother" zurück und spricht auch über ihr Verhältnis zu ihrem berühmten Vater.