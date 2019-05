Junge Menschen tollen nackt über den Strand, und die an Super 8 erinnernde Bildqualität erzählt davon, dass das schon lange her sein muss. Und schon damals in den Achtzigern war die freie Liebe nicht so die Sache vom Franz. An einem frühen Morgen klemmt er sich sein Surfboard unter den Arm und verlässt die Menage à trois heimlich. Erst 35 Jahre danach treffen sie sich in München wieder: Franz Leitmayr ist inzwischen Kriminaler geworden und ermittelt, weil Mikesch in einer Unterführung niedergestochen wurde. Er überlebte verletzt.