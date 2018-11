Die Evakuierung dauerte sechs Stunden Dana Schweiger: So erlebte sie das Feuer-Drama in Malibu

Das Feuer-Drama in Kalifornien hat auch Dana Schweiger (50) getroffen. Wie die Ex-Frau von Schauspieler Til Schweiger (54, "Klassentreffen 1.0 - Die unglaubliche Reise der Silberrücken") der "Bild"-Zeitung erzählte, musste sie gemeinsam mit Tochter Emma (16, "Kokowääh") am Freitagmorgen aus ihrem Zuhause nach Santa Monica flüchten. Inzwischen seien die beiden bei Freunden in Los Angeles untergekommen. Ob ihr Haus noch stehe, sei ungewiss, da im Moment niemand in das betroffene Gebiet gelassen werde.