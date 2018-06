Die Erlaubnis hat sie bereits Sie baut eine Mauer: Taylor Swift macht den Donald Trump

Wie kaum ein anderer Star hat Taylor Swift (28, "Look What You Made Me Do") mit Stalkern und offenbar teils verrückten Fans zu kämpfen. Erst Mitte Mai wurde ein Stalker der Sängerin zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er Swift immer wieder vor einer ihrer Wohnungen auflauern wollte. Für ihre Villa in Beverly Hills habe sie nun einen konkreten Plan, um sich gegen weitere Stalker zu wehren. Sie möchte eine höhere Mauer bauen - wohl ganz nach Vorbild von Donald Trumps (71) geplanter Mauer zu Mexiko. Das berichtet das US-Promi-Portal "TMZ", dem eine entsprechende Baugenehmigung vorliegen soll.