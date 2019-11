"Die Eiskönigin 2"-Premiere Zwillinge! Selena Gomez und ihre kleine Schwester im Partnerlook

US-Star Selena Gomez (27, "Die Zauberer vom Waverly Place") lief mit einer ganz besonderen Mini-me-Version über den roten Teppich bei der "Die Eiskönigin 2"-Premiere am Donnerstag in Hollywood. Das kleine Mädchen an ihrer Hand ist ihre Halbschwester Gracie Elliot Teefey (6) - sie haben dieselbe Mutter, aber unterschiedliche Väter.