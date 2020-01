"Die Dusche ist doch geil" Dschungelcamp 2020: Die Stimmung wird gereizter

"Ist das euer Ernst?"

Unterdessen wurde die Stimmung im Camp gereizter, was womöglich am niedrigeren Lebensstandard im Dschungel liegt, als ihn die meisten gewohnt sind: Als Erste zeigte RTL die nörgelnde Danni: "Bis zum Schluss würde ich es hier nie aushalten. Ich will auch gar nicht Dschungelkönigin werden. Was soll ich denn hier genießen? Es gibt kaum was zu essen, kein richtiges Klo, keine richtige Dusche", sagte sie zu Sven. Dazu der Ex-Boxweltmeister: "Die Dusche ist doch geil, unter freiem Himmel. Was willst du mehr? Uns geht es hier doch gut. Wenn man so denkt wie du, da kann man sich doch erschießen."