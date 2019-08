Die dunkle Seite des Mondes, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelsoap

Die Dreamdates stehen an. Auf den Seychellen angekommen erwartet die drei verbliebenen Männer zunächst ein Gruppendate mit der Bachelorette: Nach einem Reitausflug am Strand entspannen alle gemeinsam bei einem Picknick im Sand, bevor Gerda in den kommenden Tagen Zeit mit jedem der drei Männer allein verbringt. Hier haben die Singles noch einmal die Chance, Gerdas Herz für sich zu gewinnen. Wer muss so kurz vor dem Finale die Heimreise antreten?