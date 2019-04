Die Drei von der Müllabfuhr, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ProSieben, Focus, Thriller-Komödie

Betrug und Liebe sind nur schwer zu vereinbaren. Das merkt auch der erfahrene Trickbetrüger (Will Smith), als er die attraktive Kleinkriminelle Jess Barrett (Margot Robbie) kennenlernt. Er weiht sie in seine Tricks ein, doch als sie Gefühle füreinander entwickeln, beendet er die Zusammenarbeit. Drei Jahre später treffen sie in Buenos Aires erneut aufeinander, wo Nicky den Coup seines Lebens plant. Jess verdreht Nicky jedoch so den Kopf, dass sein Plan zu scheitern droht.