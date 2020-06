Die Drei von der Müllabfuhr, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Professor T.: Christina, Krimiserie

Christina (Julia Bremermann) wurde angeschossen. Durch die Spuren am Tatort ist den fassungslosen Kommissaren klar: Sie hat den Täter gekannt. Es muss jemand gewesen sein, dem sie vertraute. Daniel (Helgi Schmid) versucht im Krankenwagen einen Namen von ihr zu erfahren, doch Christinas letzte Worte, bevor sie in den OP geschoben und in ein künstliches Koma versetzt wird, gelten einzig und allein T. (Matthias Matschke). Der setzt daraufhin alle Hebel in Bewegung, um diese Tat aufzuklären.