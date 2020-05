Die Drei von der Müllabfuhr, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Tele 5, Brothers Grimm - Lerne das Fürchten, Fantasygroteske

Die Brüder Will (Matt Damon) und Jacob Grimm (Heath Ledger) ziehen zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch Deutschland und geben sich als Dämonenjäger aus. Eines Tages sollen die beiden Hochstapler neun Mädchen aufspüren, die in einem finsteren Wald verschwunden sind. In Begleitung ihres Bewachers Cavaldi (Peter Stormare) und der ebenso schönen wie mutigen Fährtensucherin Angelika (Lena Headey) machen die Brüder sich auf den Weg - und merken bald, dass sie es diesmal mit echten Spukgestalten zu tun haben, die unter dem Kommando der furchtbaren Spiegelkönigin stehen.