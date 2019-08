Sie sind selbst Brillenträger, wie viele Stücke haben Sie zuhause?

Kretschmer: Ich habe gar nicht so viele Brillen, vielleicht vier. Ist das viel? Mir erscheint das nicht so viel. Meistens hänge ich an einer Brille ganz besonders, die trage ich dann die ganze Zeit. Ich hatte eigentlich schon immer mindestens drei Brillen, falls man mal eine verliert oder eine defekt ist. Diese stehen einem vielleicht gar nicht so gut, aber man hat sie trotzdem. So ist es zumindest bei mir. So richtig im Einsatz ist nur meine Lieblingsbrille. Deswegen freue ich mich auch besonders auf die neue Herrenkollektion. Dort habe ich eine Brille mitentworfen, die mir gut steht. Vielleicht wird diese dann die aktuelle ersetzen.