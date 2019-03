Die Doku startet am 14. März "Reiss aus": Ein Projekt, das das Fernweh schürt

Zurück in Deutschland starteten die beiden eine Crowdfunding-Aktion mit dem Ziel ihre Eindrücke von der Reise durch Afrika zu einem Film zu machen, der ein anderes Bild von dem Kontinent zeichnet, als es uns die vielen Klischees vermitteln, die man hierzulande so hat. Am 14. März ist es nun so weit: "Reiss aus. Zwei Menschen. Zwei Jahre. Ein Traum" startet in den deutschen Kinos.