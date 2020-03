Die Deals von Folge zwei "Die Höhle der Löwen": Ein beleidigter Investor und ein Zocker-Deal

Die Löwinnen durften seine Schuhe anprobieren. Beautyexpertin Judith Williams (48) untersuchte den Schuh und war begeistert. "Sensationell, sehr fundiert." Dagmar Wöhrl (65) schwärmte auch: "Man fühlt sich gebettet, man hat das Gefühl, man hat mehr Halt." Frank Thelen (44) wunderte sich: "Sind die Hersteller von Markenschuhen so bescheuert? Warum machen die das nicht?" Trotzdem investiert er nicht - so wie die anderen Investoren. "Die Qualität ist stimmig aber es hat mich nicht so gepackt, daher muss ich Ihnen schweren Herzens absagen", sprang die letzte Chance in Person von Williams ab.