Aber auch die wesentlich jüngeren Gründer von "Pazls" sorgten für Begeisterung. Mit einem europaweit patentierten Magnetsystem haben sie Möbel geschaffen, die jederzeit mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug auf- und abgebaut beziehungsweise um weitere Elemente ergänzt werden können. Zum ersten Mal in der Folge schnappten hier gleich zwei Löwen zu - Frank Thelen (42) und Dagmar Wöhrl. Bei exakt gleichen Angeboten entschieden sich die Gründer aus Augsburg schlussendlich für den Online-Experten Thelen.

Naschen wie bei Omi war bei "Spooning Cookie" aus Berlin angesagt. Das Paar Diana Hildenbrand und Constantin Feistkorn hat rohen Keksteig erfunden, der ohne Ei und Backpulver und damit auch ohne potenziellem Bauchweh auskommen soll. Kindheitserinnerung in allen Ehren, so Maschmeyer, aber "das muss gesünder sein oder jünger machen" - sonst passe es nicht in seine Philosophie. Sehr wohl aber in jene von Ralf Dümmel und Dagmar Wöhrl. Gemeinsam schlugen sie den Teig-Pionieren einen "richtig, richtig großen Deal" vor - der zwar mit 38 Prozent Anteil für die hungrigen Löwen seinen Preis hatte, dennoch umgehend akzeptiert wurde. Glückskekse!

Auf den Hund gekommen

Bewegungstracker für Menschen gibt es noch und nöcher. Die Brüder Micha und Jona Neubert haben daher "furryfit" erfunden, einen Tracker für Hunde, der Gesundheit und Aktivität des Vierbeiners überwachen soll. "Helft uns das Leben aller Hunde zu verbessern", fuhren die beiden schwere Geschütze auf. Doch die Tränendrüse funktionierte selbst bei Frau Wöhrl nicht, einer bekennenden Tierliebhaberin. Zu unausgegoren erschien ihr die Idee zu diesem Zeitpunkt - daher gab es keinen Deal.

Mit viel Hoffnung war noch Kimberly Lang aus Österreich angereist, selbsternannte "Mode-Autodidaktin". Doch sogar Frank Thelen, der eigener Aussage nach "von Frauenkleidern keine Ahnung" hat, empfand ihre Erfindung umgehend als Schnapsidee - "Setzen, 6!". Und auch keiner der anderen Löwen biss bei ihrem Versuch an, die Modewelt mit einem umständlichen Taillen-Reißverschluss zu revolutionieren. Oder wie Maschmeyer es unverblümt auf den Punkt brachte: "Das ist doch keine Erfindung!"