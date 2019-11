Die DDR war für ihn ein "fremdes Land" 30 Jahre Mauerfall: So hat Max Raabe die Wende in Berlin erlebt

"Ich bin wie in ein fremdes Land gefahren"

Max Raabe hat den Mauerfall als sehr emotional in Erinnerung. "Wir waren alle sehr gerührt, lagen uns mit allen in den Armen. Das war sehr emotional. Es war ein toller Tag und es kamen noch viele tolle, chaotische Tage danach, die ich ganz besonders in Erinnerung habe. Wir hingen den ganzen Tag am Radio und hörten, welche Grenzübergänge noch geöffnet wurden."