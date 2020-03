München - Erfahren, dass er am Mittwoch seine Buchhandlung schließen muss, hat Michael Lemling auch erst durch die Pressekonferenz von Ministerpräsident Markus Söder am Montag. "Wir haben allerdings damit gerechnet", sagt der Geschäftsführer von Lehmkuhl, der 1903 gegründeten Traditionsbuchhandlung in der Leopoldstraße.