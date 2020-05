"Die Conners" bekommt 3. Staffel Verlängert oder abgesetzt? Diese US-Serien kehren nach Corona zurück

Nach CBS, Fox und The CW hat inzwischen auch der US-amerikanische Sender ABC seine Liste mit Serien veröffentlicht, die uns in der kommenden Zeit mit neuem TV-Futter versorgen werden. Vor allem die Verlängerung der Sitcom "The Conners" um eine weitere, dritte Staffel dürfte viele Fans freuen. Auch der Cast des "Roseanne"-Ablegers rund um John Goodman (67) und Laurie Metcalf (64) teilte die Neuigkeit via Twitter.