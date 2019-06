Die Chefin, Vera, Letzte Spur Berlin,... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Zeugenschutz

Ein Schuss bringt das Leben auf dem Münchner Königsplatz zum Stillstand. Der junge Taschendieb ist tot, ein scheinbar Unbeteiligter geht mit einem Schulterschuss zu Boden. Eine Kugel, zwei Opfer und keine Zeugen. Während Vera (Katharina Böhm) mit den Kollegen noch über das Motiv für den Mord an dem Jungen rätselt, nimmt der Fall bereits am Tatort eine überraschende Wendung. Der unbeteiligte Hannes Walther (Heikko Deutschmann) entführt den Rettungswagen. Der Ex-Geldfälscher genießt Zeugenschutz - und hat viele Feinde. Für Vera Lanz entschwinden damit alle Anhaltspunkte für eine Ermittlung. Selbst das Geschoss steckt noch in der Schulter von Hannes Walther.