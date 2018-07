Die Chefin, Schimanski, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, WDR, Schimanski: Schuld und Sühne

Der Selbstmord von Oliver Hoppe, dem Sohn von Sonja (Ulrike Kriener), einer langjährigen Freundin Schimanskis (Götz George) und Inhaberin einer Eckkneipe, in der gern Polizisten verkehren, lässt Schimanski keine Ruhe. Oliver war ein engagierter und selbstbewusster junger Mann - warum sollte er sich umbringen? Schimanski ermittelt in einem Fall, der ihn nicht nur privat berührt, denn es stellt sich heraus, dass auf Olivers Revier längst nicht alles so lief, wie es sollte.