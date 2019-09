Die Chefin, Death in Paradise, ... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDFneo, Death in Paradise: Die Kunst des Schreibens

Auf der Karibikinsel Sainte Marie geschieht ein Mord. Der Buchautor Frank O'Toole, der am frühen Morgen schwimmen ging, wird mit einem Messer in der Brust am Strand aufgefunden. DI Jack Mooney (Ardal O'Hanlon) und Florence Cassell (Joséphine Jobert) ermitteln. Am Abend zuvor feierte Frank mit seiner Frau Valerie, seinem Agenten Larry und seinem Schützling Gilly sein 40-jähriges Autoren-Jubiläum. Es floss viel Alkohol, und es kam zu hitzigen Diskussionen.