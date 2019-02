Die Bundeskanzlerin im Theater Lars Eidinger schnappt sich ein Selfie mit Angela Merkel

König Richard III. oder doch die Bundeskanzlerin? Wer ist hier das Staatsoberhaupt? Schauspieler Lars Eidinger (43) postete ein Foto von sich und Angela Merkel (64), das ihn noch geschminkt in seiner Paraderolle an der Schaubühne in Berlin zeigt. Offenbar besuchte die Kanzlerin nach ihrer bemerkenswerten Rede bei der Sicherheitskonferenz in München das berühmte Theater am Sonntagabend.