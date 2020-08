Die Bühne liegt ihm am Herzen Star-Komponist Andrew Lloyd Webber nimmt an Impfstoff-Test teil

An der britischen Oxford Universität wird seit mehreren Monaten an einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus geforscht. Die ersten Probanden wurden bereits im April geimpft. Ursula von der Leyen (61), Präsidentin der Europäischen Kommission, hat am 14. August angekündigt, dass die EU-Kommission bis zu 400 Millionen Dosen eines künftigen Impfstoffs von dem an dem Projekt beteiligten Pharmakonzern AstraZeneca kaufen wolle. Eine erste entsprechende Vereinbarung sei getroffen worden.