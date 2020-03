"Die Brüste sind noch dieselben!" US-Countrystar Dolly Parton will mit 75 noch mal aufs "Playboy"-Cover

Auch mit Mitte 70 will die US-amerikanische Countrysängerin Dolly Parton (74, "Blue Smoke") nicht mit ihren Reizen geizen. Zwar hat sie erst im vergangenen Januar ihren 74. Geburtstag gefeiert, sie weiß allerdings schon ganz genau, was sie sich zu ihrem Dreivierteljahrhundert 2021 wünscht: "Ich habe keine Ruhestandspläne. Ich bin gerade 74 geworden und plane, noch einmal auf dem Cover des 'Playboy'-Magazins zu sein", verriet Parton ihre Nackedei-Ambitionen fürs kommende Jahr in der TV-Show "60 Minutes Australia".