Die bisherigen Bestseller 2019 Buch-Highlights: Diese Geschichten kamen an!

Den Erfolg ihrer "Shades of Grey"-Reihe konnte sie nicht wiederholen, aber allein der Name E. L. James genügte, um auch das neue Werk der Autorin an den Leser zu bringen. In "The Mister" verliebt sich der reiche englische Adelige Maxim in seine neue Putzfrau. Alessia stammt aus Albanien, ist gerade nach England gekommen, und schwebt in höchster Gefahr. Mit "Der Wal und das Ende der Welt" begeistert John Ironmonger: In einem kleinen Ort in Cornwall wird ein junger Mann angespült, um den sich die Dorfgemeinschaft kümmert. Doch dessen bisheriges Leben birgt Sprengstoff.