So erzählt Wendling, der nach dem Krieg für BMW fotografierte und als einer der ersten auch Farbfotografie betreiben konnte, Geschichten aus einem München, das es so nicht mehr gibt. Vom Kramer, der Süßigkeiten an die Kinder verschenkte, vom Lokal gegenüber, wo die Kinder Bier für den Vater holten. Vom Leben in einer anderen Stadt in einer anderen Zeit. In der Erinnerung daran soll auch ein Bildband erscheinen.