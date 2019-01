Die Bestseller im Januar "Serotonin" und Co.: Diese Bücher sollten Sie jetzt kennen

"Nächte, in denen Sturm aufzieht" von Jojo Moyes

Dieses Buch dürfte nicht nur Frauenherzen höher schlagen lassen: In "Nächte, in denen Sturm aufzieht" von der britischen Bestsellerautorin Jojo Moyes (49) hat Liza McCullen in dem kleinen Ort Silver Bay an der Küste Australiens ein Zuhause gefunden für sich und ihre Tochter Hannah. Als der Engländer Mike Dormer anreist und sich in der Pension von Lizas Tante einquartiert, gerät das beschauliche Leben allerdings in Gefahr. Der gutaussehende Fremde schmiedet Pläne, die den kleinen Fischerort für immer verändern könnten.