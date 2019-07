Die Bestseller-Autorin im Interview Cornelia Funke: "Zu gehorchen, ist nicht immer richtig"

Was war für Sie die größte Herausforderung dabei, aus einem Film ein Buch zu machen?

Cornelia Funke: Dass der Film, den ich in Worte verwandeln sollte, so gut ist. Unvergesslich in seiner Bildsprache, verstörend und verzaubernd zugleich. Wie macht man aus solchen Bildern Worte? Und würde ich die Gedanken der Figuren richtig lesen können? Denn ich würde sie ja beschreiben müssen. Außerdem musste ich zum ersten Mal einen großen Roman in Englisch schreiben, schließlich wollte ich Guillermo ja Arbeitsproben schicken können.