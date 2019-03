Die Bestimmung - Divergent,... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, RTL, Deutschland sucht den Superstar, Castingshow

Der Nationalpark Khao Sok ist ein Naturschutzgebiet im Süden Thailands mit dichtem, unberührtem Urwald und hoch aufragenden Steinformationen. In dieser faszinierenden Landschaft sowie an paradiesischen Traumstränden in der Phang Nga Bucht, kämpfen die Top 25-Kandidaten um den Einzug in die Mottoshows. Sie tun alles, um die Jury mit Gesang und Performance zu überzeugen. Nervenstärke ist gefragt - wer hier versagt, kann direkt nach Hause fliegen...