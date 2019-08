Die Bestimmung - Allegiant,... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTL II, The Lucky One - Für immer der Deine, Romantisches Drama

Ex-Soldat Logan (Zac Efron) kehrt aus dem Irak-Krieg in seine Heimat zurück. Während eines Einsatzes fand er ein Bild einer Frau, das ihn seitdem als Glücksbringer begleitet. Nun macht er sich auf die Suche nach der Unbekannten auf dem Bild und findet sie in Beth (Taylor Schilling), einer jungen Frau aus North Carolina. Er heuert in ihrer Hundepension als Hilfsarbeiter an und kommt ihr mit jedem Tag näher. Doch er findet nicht den Mut, ihr die Wahrheit über sein Auftauchen zu erklären.