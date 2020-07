Die besten Tipps und Tricks Bikini, Badeanzug und Co.: Das muss man bei der Reinigung beachten

Badeanzüge und Co. haben oft einen hohen Anteil an Elasthan. Um das elastische Gewebe nicht zu zerstören, darf auf keinen Fall Weichspüler verwendet werden. Stattdessen zu einem milden Feinwaschmittel greifen. Große Hitze ist für das Material ebenfalls schädlich - 30 Grad reichen aus, um die Badesachen sauber zu bekommen. Auf Schleudern am besten verzichten oder auf eine niedrige Stufe stellen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte den Bikini oder Badeanzug in einen Wäschebeutel packen. Das verhindert, dass der Stoff beim Schleudern verknotet oder ausleiert.