Die besten Tipps Corona-Isolation sinnvoll nutzen: Haare ausfetten lassen

Regelmäßiges Bürsten von Vorteil

Bevor man mit der Ausfett-Kur beginnt, sollten die Haare mit einem tiefreinigenden Shampoo gewaschen werden. Am besten man verwendet hierfür ein Naturkosmetik-Produkt ohne Silikone und Zusatzstoffe. Auch auf den Conditioner oder eine Maske sollte verzichtet werden - das Haar muss frei von jeglichen Rückständen sein. Während der Zeit der Ausfettung sollte zudem darauf geachtet werden, das Haar regelmäßig zu bürsten. So kann das von den Talgdrüsen produzierte Fett auch bis in die Längen des Haares verteilt werden.