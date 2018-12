Mehr Infos finden Sie auf der offiziellen Webseite des Prinzregentenstadions.

Eiszauber am Stachus

Mitten in der Stadt und unter freiem Himmel, der Eiszauber am Stachus lockt nicht nur viele Touristen, sondern auch Einheimische an. Eine kleine Auszeit mitten in der Stadt. Jeden Dienstag von 13.30 bis 16 Uhr ist Seniorennachmittag. Eisläufer ab 60 Jahren zahlen dann nur 3.50 Euro. Mittwoch und Donnerstag zwischen 13.30 und 16 Uhr kommen die Kleinen günstiger aufs Eis - beim Kindernachmittag kostet der Eintritt 3,50 Euro. Der Eiszauber am Stachus beginnt bereits Ende November und ist bis 13. Januar 2019 geöffnet.

Öffnungszeiten:

Täglich 10.30 bis 22 Uhr

Preise:

Die Preise sind nach Uhrzeit in Blöcke gestaffelt:

Block 1: 10.30 bis 13 Uhr 5 Euro (Kinder: 3,50 Euro)

Block 2 13.30 bis 16 Uhr 6 Euro (Kinder 4,50 Euro)

Block 3 16.30 bis 19 Uhr 7 Euro (Kinder 5 Euro)

Block 4 19.30 bis 22 Uhr 8,50 Euro (Kinder 6 Euro)

Schlittschuhverleih vor Ort gegen Gebühr

Anfahrt:

Eiszauber am Stachus, Haltestelle Karlsplatz Stachus, mit den U-Bahnlinien U4/U5, allen S-Bahnlinien und diversen Trambahnlinien.

Mehr Infos finden Sie auf der offiziellen Homepage von Münchner Eiszauber am Stachus.

Publikumslauf im Olympia-Eisstadion

Das Olympia-Eisstadion bietet zwar nicht nur im tiefsten Winter den Publikumslauf an, aber im Winter macht es einfach mehr Spaß. Drei Mal die Woche gibt es hier jeden Abend ein Sonderprogramm: Am Donnerstag selbst heißt das Motto: "Worldmusic meets Best of Charts. Am Freitagabend gibt es aktuelle Hits und Songwünsche. Am Samstagabend schwofen die Schlittschuhläufer zu Songs aus den 50ern bis 90ern. Das Programm ist wetterunabhängig.

Öffnungszeiten:

Montag von 14-16 Uhr

Dienstag von 10-12 Uhr und von 14-16 Uhr

Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag von 10-12 Uhr, 14-16 Uhr und 20 bis 22 Uhr

Freitag 20-22 Uhr

Preise:

Einzelkarte: Erwachsene 4,50 Euro, Jugendliche (unter 16) 3 Euro, ermäßigte Preise zwischen 2,50 und 3 Euro

Sonderprogramm: 5,50 Euro für Erwachsene, 3,,50 Jugendliche (unter 16)

Familienkarte (2 Erwachsene und Kinder unter 16 Jahren) 12 Euro

Schlittschuhverleih vor Ort gegen Gebühr

Anfahrt:

Haltestelle Olympiazentrum mit der U3 oder den Bussen 180 und 173. Oder mit dem Bus 173 bis zur Haltestelle Olympiapark Eissportstadion.

Mehr Informationen finden Sie auf der offiziellen Homepage des Olympia-Eissportstadions.

Eislaufplatz in Grünwald

Unter freiem Himmel und auf 1.400 Quadratmetern Eis können sich Anwohner auf dem Eislaufplatz in Grünwald vergnügen. Von November bis Mitte März bietet der Eislaufplatz den öffentlichen Lauf, einer Powerstunde für Jugendliche und Eishockey für Kinder an.

Öffnungszeiten:

Täglich von 11 bis 18 Uhr (Einzelne Abweichungen s.u.)

Preise:

Tageskarte für Jugendliche (bis 18 Jahre) 2,50 Euro

Tageskarte für Erwachsene 3,50 Euro

Familien zahlen 9 Euro

Schlittschuhverleih vor Ort gegen Gebühr

Anfahrt:

Südliche Münchner Str. 35C, 82031 Grünwald, Tramhaltestelle (25) Ludwig-Thoma-Straße.

Mehr Informationen zu den Öffnungszeiten erhalten Sie auf der offiziellen Homepage des Grünwalder Freizeitparks.

Eis- und Funsportzentrum West

In Pasing herrscht bis zum 10. März 2019 Eiszeit: Im Eis- und Funsportzentrum West. Auch hier kommen Eissportler auf ihre Kosten. Das Eis- und Funsportzentrum West wurde 2009 saniert. Wem nach dem Eislaufen zu kalt geworden ist, der kann sich im Westbad nebenan wieder aufwärmen.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 9.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr (Freitag bis 17 Uhr)

Mittwoch zusätzlich von 17 bis 19.30 Uhr und von 20 bis 22 Uhr

Samstag von 13.30 bis 16 Uhr und von 20 bis 22 Uhr

Sonntag von 9.15 bis 11.45 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr

Preise:

Erwachsene 3 Euro

Jugendliche und ermäßigte Personen 2 Euro

Freier Eintritt für Kinder unter 6 Jahren in Begleitung einer zahlenden Person

Schlittschuhverleih vor Ort gegen Gebühr

Anfahrt:

Eis- und Funsportzentrum West, Agnes-Bernauer-Str. 241, 81241 München. Tram 19 oder Bus 57 bis Haltestelle Westbad

Mehr Informationen zu den Öffnungszeiten auf der offiziellen Homepage der Stadt München.

Eis- und Funsportzentrum Ost

Ebenfalls bis 10. März hat das Eis- und Funsportzentrum Ost geöffnet. Hier haben die Eissport-Freudigen die Wahl zwischen der Eisschnelllaufbahn und der Innenbahn.

Öffnungszeiten:

Eisschnelllaufbahn: Montag bis Freitag und Sonntag von 9.30 bis 12.30 Uhr, 14 bis 16 Uhr und 20 bis 22 Uhr

Eisschnelllaufbahn: Samstag von 13 bis 15.30 Uhr, von 16.30 bis 19 Uhr und von 20 bis 22 Uhr

Preise:

Erwachsene 3 Euro

Jugendliche und ermäßigte Personen 2 Euro

Freier Eintritt für Kinder unter 6 Jahren in Begleitung einer zahlenden Person

Schlittschuhverleih vor Ort gegen Gebühr

Anfahrt:

Staudingerstr. 17, 81735 München. U5 oder U8 bis Haltestelle Michaelibad oder Bus 199 bis Ostpark Eislaufzentrum.

Mehr Informationen zu den Öffnungszeiten auf der offiziellen Homepage der Stadt München.

Eislaufen im Palazzo in Freiham

Noch bis 12. Januar können Eisläufer im Eispalazzo bei Möbel Höffner in München-Freiham über ca. 600 m2 echtes Kunsteis gleiten. Eis-Disco an den Wochenenden – an Samstagen und Sonntagen sorgt wieder ein DJ den richtigen Beat.

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag 10 bis 19.30 Uhr

Sonntag: 11 – 16 Uhr

Geschlossen: 24./25./26. Dezember, 31. Dezember 2018 sowie 1. Januar 2019

Preise:

Kinder (unter 14 Jahre, je Eiszeit/2 Stunden) 2,50 Euro;

Erwachsene (ab 14 Jahre, je Eiszeit/2 Stunden) 5 Euro

Schlittschuhverleih vor Ort gegen Gebühr

Anfahrt:

Möbel Höffner, Ludwig-Koch-Straße 3, 81249 München-Freiham, S-Bahnhaltestelle Freiham.

Seen und Kanäle in München

Auf den vielen Münchner Seen und Kanälen ist das Eislaufen - bis auf wenige Ausnahmen - natürlich auch erlaubt und dazu noch völlig umsonst.

Bei folgenden Seen kontrolliert das Baureferat regelmäßig die Eisfläche und teilt über Schilder mit, ob das Eis trägt oder nicht:

Seen im Westpark

Regattaparksee

Riemer See

Ostparksee

Lerchenauer See

Feldmochinger See

Fasaneriesee

Luß-, Langwieder- und Birkensee

Hinterbrühler See

See im Zamilapark

Schwabinger See (Wohngebiet Berliner Straße)

Bei der Grünanlagenaufsicht (Tel. 089/ 233-27656) kann man die Freigabe der Eisfläche erfragen. Auch der Nymphenburger Schlosskanal ist ein beliebter Treffpunkt für Eisläufer. Auch hier gilt: Bitte die Eisfreigabe beachten. Das Betreten der Eisflächen ist immer auf eigenes Risiko.