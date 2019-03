Die beste Show der Welt, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ProSieben, Die beste Show der Welt, Spielshow

Wer hat die beste Show-Idee? Wer überzeugt das Publikum mit seiner Vorstellung von bester Unterhaltung? Klaas versucht mit seiner Kuppelshow "Liebe macht blind und taub" ins Herz der Zuschauer zu treffen, während Joko auf eine Spielshow rund um die Waschmaschine setzt. Kann er die Quotenmessung so ins Schleudern bringen? In sechs eigenständigen Shows in der Show buhlen beide um die Gunst der Zuschauer. Per Fernbedienung kürt das Studiopublikum die "Die beste Show der Welt".