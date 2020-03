Die beste Seite des Kult-Barts Darum liebt ZZ-Top-Star Billy Gibbons Halloween

Würde er den Bart abrasieren?

Billy Gibbons und Bassist Dusty Hill (70) ohne ihre Kult-Bärte? Unvorstellbar! Vor Jahren hätten sie dennoch ein lukratives Angebot bekommen, um alles abzurasieren, erinnert sich der Musiker. "Da gab es tatsächlich mal ein Angebot, als wir zum ersten Mal mit unserer pinkfarbenen Limousine auftauchten. Aber weißt du was? Wir waren uns nicht ganz sicher, was unter unseren Bärten zum Vorschein kommen würde, und haben uns lieber nicht darauf eingelassen. Wer kann denn schon mit Gewissheit sagen, was da alles drin ist, in so einem Bart?", scherzt er.