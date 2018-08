"Ich freue mich auf die neue herausforderung und werde mein Bestes geben. Glück auf!", twitterte der 28-Jährige am Dienstag. In einem ersten Interview auf der Homepage des Vereins sagte er zu den Gründen des Wechsels: "Nach zwei Wochen in der Vorbereitung in München habe ich für mich entschieden, dass ich etwas ändern möchte. Bei meiner Entscheidung habe ich mir aber bewusst Zeit genommen und mich mit meiner Familie beraten, was die beste Option für uns ist. Ich bin verheiratet, wir haben einen einjährigen Sohn und einen Hund – da muss es auch neben dem Platz für uns alle passen. Wir alle wollen uns wohlfühlen. Und es sollte auch etwas Langfristiges sein. Mit Schalke haben wir gemeinsam die beste Entscheidung für uns getroffen."