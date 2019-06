Die Bestatterin, Helen Dorn, ... Krimi-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDF, Helen Dorn: Die falsche Zeugin

Helen Dorn (Anna Loos) hat sich vor ihrem Stalker in ein einsames Haus im Wald zurückgezogen. Da wird sie an einen Tatort am Flughafen gerufen. Ein Mann, Herbert Krämer, wurde in einer Personaltoilette ermordet aufgefunden. Falsche Papiere des Opfers deuten auf ein Zeugenschutzprogramm hin. Gegen Krämer wurde vor Jahren schon einmal in einem Fall von Kindesentführung ermittelt. Der Tote war Buchhalter des Organisierten Verbrechens und sollte dem BKA Informationen über die Geldwäscheaktivitäten seines Auftraggebers liefern.