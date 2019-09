Die Bergsteiger-Legende im Interview Reinhold Messner: "Abenteuer kosten immer auch Schmerzen"

Wie sind Sie damit umgegangen?

Messner: Ich habe weitergelebt und meinen Alpinismus gewagt, wie ich es für richtig hielt. Es gelang den Gegnern nicht, mich auszugrenzen. Aber sie wollten es tun.

Die Expedition zum Nanga Parbat wurde von der Presse begeistert verfolgt. Heute bekommt man von solchen Abenteuern nichts mehr mit. Woran liegt das?

Messner: Heutzutage geht das alles sehr viel schneller. Heute wird vom Gipfel oder aus dem Basislager gepostet und dann geht das durch die Sozialen Medien. Das ist am nächsten Tag aber alles wieder vergessen, weil dann irgendwer woanders schon wieder höher gestiegen ist. Das überlappt sich inzwischen sehr stark und schnell.

Gibt es denn noch Abenteurer Ihrer Sorte?

Messner: Es gibt sie noch, aber in einer ganz kleinen Zahl. Heute findet das Klettern, das ich nur in der Natur an großen Wänden betrieben habe, in der Halle statt. Mehr als 90 Prozent von den Kletterern haben nie Fels angegriffen, sie klettern an künstlichen Wänden und Plastikgriffen. Das ist zwar ein großartiger Sport, der ja auch auf Wettkampfniveau betrieben wird, hat aber mit Abenteuer nichts zu tun.

Und an den ganz großen Bergen, am Mount Everest, Mont Blanc oder dem Denali in Alaska, findet Tourismus statt. Der Unterschied? Der Tourist braucht eine Infrastruktur und der Alpinist geht dorthin, wo es keine Infrastruktur gibt, wo niemand anderes ist. Und die Leute, die wirklich in die Wildnis gehen und das Abenteuer suchen, werden immer weniger.

Freut es Sie denn, dass die Zahl der Bergsteiger durch den Tourismus wieder steigt?

Messner: Das ist falsch! Es gibt nicht mehr Bergsteiger als früher. Mehr werden nur die Wanderer. Also die Leute, die am Fuße der Berge herumwandern, ohne in den Gefahrenraum hineinzukommen. Aber diejenigen, die den Gefahrenraum wirklich aufsuchen, die traditionellen Bergsteiger, werden weniger. Das Verhältnis hat sich völlig verändert.

Heute gibt es viel mehr Touristen, die markierten Wegen und eingebohrten Routen folgen. Und es ist gut so! Es werden Bolzen in die Wand gebohrt und geschlagen, damit die Akteure nicht herunterfallen können. Aber wenn ich auf einen Berg steige, von dem ich nicht herunterfallen kann, ist das kein Berg, sondern eine Attrappe. Der traditionelle Alpinist weiß, er kann herunterfallen, und versucht, das zu vermeiden.

Wie hat sich Ihre Risikobereitschaft über die Jahre verändert?

Messner: Meine Risikobereitschaft ist nicht kleiner oder größer als früher. Aber meine Fähigkeiten sind geringer - aufgrund meines Alters. Das Erste, was man verliert, ist die Schnellkraft. Dann die Geschicklichkeit. Und mit der Zeit verliert man auch die Leidensfähigkeit. Abenteuer kosten immer auch Schmerzen.