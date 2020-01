Die beiden hatten einen Deal Kobe Bryant stieg angeblich nie mit seiner Frau in einen Hubschrauber

So auch am Sonntagmorgen, als er sich gemeinsam mit seiner Tochter Gianna und sechs weiteren Passagieren auf dem Weg zu einem Basketball-Turnier ihrer Mannschaft machen wollte. Nur wenige Kilometer vor dem Ziel stürzte der Hubschrauber ab und zerschellte an einem Hügel. Wahrscheinlich hatte der Pilot im dichten Nebel die Orientierung verloren, bestätigt ist dies als offizielle Absturzursache jedoch noch nicht. Alle neun Insassen verloren dabei ihr Leben.