In den Sommerferien: U 4/5 hält nicht am Stachus

Auch U-Bahn-Fahrgäste müssen sich einschränken. Hier ist die Linie U4/U5 stark betroffen. Während der ganzen bayerischen Sommerferien hält die U4/U5 Richtung Hauptbahnhof nicht am Stachus. Grund hierfür ist eine umfangreiche Sanierung der Rolltreppen an der Station. Am Sonntag, 4. August ab 23 Uhr, sowie zwischen Montag, 5. August (ab 23 Uhr), und Donnerstag, 8. August, trifft es die Linie U3/U6. Hier müssen alle Fahrgäste mit einem 15 Minuten-Pendelverkehr zwischen Goetheplatz und Odeonsplatz rechnen.

Für alle U-Bahn-Fahrgäste der U4 und U5, die regelmäßig am Stachus aussteigen müssen und von Ost nach West Richtung Hauptbahnhof unterwegs sind, gibt es demnach einen kleinen Trick, also einen Umweg, der es ermöglicht, trotzdem am Stachus anzuhalten. Sie fahren einfach weiter bis zum Hauptbahnhof, nehmen die Bahn in die Gegenrichtung und können wie gewohnt am Stachus aussteigen. Denn wie erwähnt ist die Station nur in Fahrtrichtung Westen gesperrt. Auf der "anderen Seite", Richtung Osten, kann man wie gewohnt die Station nutzen.

Weitere Infos zu den Sperren: www.mvg.de, www.s-bahn-muenchen.de oder unter Telefon: 203 55 000 (S-Bahn). MVG-Hotline: Telefon 0800- 344 22 66 00.

