Die Beauty-Trickkiste Geheimnis gelüftet: Fünf Tipps für mehr Volumen im Haar

Was haben Ashley Graham (30, "A New Model"), Blake Lively (30, "Gossip Girl") und Jennifer Lopez (48) gemeinsam? Sie sind alle für ihr extrem voluminöses und tolles Haar bekannt. Doch wie schafft man es eigentlich, so viel Fülle zu bekommen? Natürlich spielen die Gene eine Rolle, doch mit ein paar Tricks kann jeder nachhelfen.