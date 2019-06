Die Bauern treffen auf die Damen "Bauer sucht Frau International": Die Bauern treffen auf ihre Hofdamen

Joyce macht dabei mit ihrem Gastgeschenk gleich klar: Ich bin hier, um mir einen Mann zu angeln, und ich teile nicht gerne. Sie hat eine Flasche Whiskey mit genau zwei Gläsern dabei. Ein Hinweis auf ein geplantes Einzel-Date? Könnte gut sein, ist sich Tom sicher. Ohnehin scheint Joyce nicht angetreten zu sein, um sich Freunde zu machen: "Ich will jemanden kennenlernen. Das klappt nicht so gut, wenn mehrere Leute dabei sind", gibt sie zu Protokoll. Und auch Siglinde kommt noch nicht so richtig mit der Konkurrenz-Situation klar. Da könnte es noch krachen.

"Ich habe noch nie eine Sektflasche aufgemacht"

Der 26-jährige Freddy ist mit seiner Familie nach Kanada ausgewandert. Er wünscht sich eine sportliche und hübsche Frau, die auch mit anpacken kann. Die kanadischen Frauen, seien einfach zu sehr an das Stadtleben gewöhnt. Aus den vielen Zuschriften wählt er Francis (26), Jennika (28) und Christin (28) aus. Bevor die Frauen eintreffen, kommt Stief-Mama Linda zur Unterstützung vorbei. Ihr Tipp: Erstmal was ordentliches Anziehen und die Namen der Damen nicht vergessen. Denn: Freddy kann sich nicht so wirklich erinnern, wie seine Auserwählten heißen. Bevor er sie am Flughafen abholt, wirft er noch mal einen Blick in die Bewerbungsunterlagen.

Sehr nervös trifft er als erstes auf Francis, die außerdem Geburtstag hat. Die beiden verstehen sich auf Anhieb gut und starten die ersten vorsichtigen Flirt-Versuche. Auch von Jennika ist er sehr angetan und Christin, die dritte im Bunde, punktet mit ihrer selbstbewussten Art. Auf dem Hof angekommen, gibt es zunächst eine Besichtigungstour durch die farbenfrohen Räumlichkeiten und dann geht es gleich an Eingemachte: Freddy schnappt sich Christin zum "Quatschen" unter vier Augen. Es werden direkt die wichtigen Fragen gestellt: Kann sie sich das Leben auf einem Hof vorstellen? Kann sie mit anpacken? Klar. Später gibt es einen Kuchen und Sekt für Geburtstagskind Francis. Beim Öffnen der Flasche stellt sich Freddy etwas unbeholfen an. "Ich habe noch nie eine Sektflasche aufgemacht", gesteht er. Richtig aus sich raus kommt er auch nicht, was den Damen nicht entgeht.

Rüdiger muss noch warten

Der 38-jährige Viehzüchter Rüdiger wohnt auf einem Hof in Südafrika. Für ihn geht Liebe durch den Magen. Ihm ist es wichtig, dass seine zukünftige Partnerin gut kochen kann. Kira (31), Martha (37) und Sarah (41) können, zumindest auf dem Papier, in dieser Hinsicht am meisten überzeugen. Sie werden von Moderatorin Inka Bause (50, "Die Liebe findet mich schon") am Flughafen eingesammelt und zu Rüdigers Hof gefahren, der sein Zimmer für die Ankunft der Damen schon zunächst räumt und ins Wohnzimmer zieht. Doch die Fahrt dauert doch etwas länger, sodass er noch auf die Ankunft seiner Hofdamen warten muss. Diese lernen sich aber untereinander auf der Fahrt besser kennen. Stewardess Kira, die jüngste im Bunde, gesteht direkt, dass sie sich drei Kinder wünscht. Mal sehen was Rüdiger dazu so sagt...