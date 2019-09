Die Bartschs gehen leer aus "Das Sommerhaus der Stars": Elena Miras und Mike Heiter holen den Sieg

Wer versagt, muss die Koffer packen

Gleich das erste Spiel der finalen Folge hatte es in sich. Das schwächste Pärchen musste anschließend sofort die Heimreise antreten. Doch wer konnte bei "Ich quetsche dich aus" abliefern? Ziel war es, mit Hilfe von sogenannten Fatsuits so viel Wasser wie möglich von einem Planschbecken in ein anderes zu transportieren. Um die maximale Menge an Wasser zu erzielen, galt es für die Paare, sich gegenseitig auszuquetschen - mit äußerst anzüglichen Bewegungen.