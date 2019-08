Unter der Woche halten die S-Bahnen am Hauptbahnhof und am Marienplatz zeitweise nur in eine Fahrtrichtung. Von diesem Montag an, ab 4.30 Uhr, bis Freitag, 9. August, 23 Uhr entfällt am Hauptbahnhof der Halt in Richtung Pasing, kommende Woche in die andere Richtung. Vom 19. bis 23. August hält am Marienplatz keine S-Bahn in Richtung Ostbahnhof, in der Woche darauf in die andere Richtung. Feuser empfiehlt, jeweils eine Station weiter zu fahren und dann in die Gegenrichtung umzusteigen.