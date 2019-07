"Die Bachelorette" und Co. Trash-Alarm! Auf diese TV-Formate freuen wir uns im Sommer

Ab 23. Juli: "Das Sommerhaus der Stars"

Der Promi-Zoff auf RTL geht in eine neue Runde: Ab dem 23. Juli teilen sich wieder acht Promi-Paare ein gemeinsames Haus in Portugal. Die mittlerweile vierte Staffel von "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" verspricht wieder eine turbulente Wohngemeinschaft und sieben Folgen mit kniffligen Aufgaben. Unter anderem stellen sich Schlager-Star Michael Wendler (47) und seine junge Freundin Laura Müller (18) der Herausforderung. Im Interview mit RTL kündigte der Sänger vorab an: "Ich könnte Laura einen Antrag im Sommerhaus machen, was ich bereits in Erwägung gezogen habe."