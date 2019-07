Die Bachelorette, Bares für Rares, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelshow

Love is in the air - so lautet in jedem Fall das erklärte Ziel der Bachelorette! Gerda Lewis läutet heute die Flirtsaison ein und hofft darauf, unter der Sonne Griechenlands ihren Traumprinzen kennenzulernen. Hier hat sie die Qual der Wahl, denn gleich 20 liebeshungrige Kerle warten darauf, sich mächtig ins Zeug zu legen, um das Herz der attraktiven Blondine für sich zu gewinnen.