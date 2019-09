Auf der historischen Eichenallee geht es in Richtung Meiling. Am Ortseingang rechts in die Dorfstraße biegen. Es geht kurz den Berg hinauf, dann die erste Möglichkeit nach links auf einen Schotterweg abbiegen. Diesem folgen bis nach Oberalting. Dann weiter auf der Münchener Straße bis nach Seefeld fahren. Der Staatsstraße bis zur Seefelder Straße folgen, diese in Richtung Schloss Seefeld überqueren. Nach 500 Metern kommt der Parkplatz des Campingplatzes.

Der Campingplatz am Pilsensee hat das gesamte Jahr über geöffnet. Im Zelt, kuschelig im Schlaffass oder in einem Chalet mit Wohnecke und Küche kann dort allein oder als Gruppe übernachtet werden.

Erst kürzlich wurde der Platz renoviert. Die Sanitäranlagen sind deshalb auf dem neuesten Stand. Es gibt neben zehn Mietbädern inklusive Waschtischen und Klo, die für die Alleinnutzung reserviert werden können, sogar Geschirrspüler.

Ausflügler, die nicht übernachten wollen, können ein Tagesticket lösen und an schönen Tagen eine Runde im etwa zwei Kilometer langen See schwimmen. Da der See an seiner tiefsten Stelle maximal 17 Meter tief ist, zählt er zu den wärmsten im Fünfseengebiet. In der Regel kann man dort auch noch im Herbst baden. Da das Ufer sehr flach ist, ist das Strandbad vor allem bei Eltern mit Kindern sehr beliebt.

Mancher streckt die Haxn ja nur ungern ins Wasser. Der kann am Pilsensee stundenweise Stand-Up-Paddling-Bretter leihen – und darauf beim Yoga entspannen.

Am Pilsensee 2, 82229 Seefeld, Campingplatz online buchbar unter camping-pilsensee.de oder Telefon: 08152 7232, Zelt ab 21 Euro, Schlaffass ab 65 Euro.

Die Route auf komoot

Tour 2: Von Starnberg zur Insel Buchau bei Seehausen

Ausgangspunkt: Starnberg

Länge: 48 Kilometer

Dauer: 3,5 Stunden

Anfahrt: S6 bis Starnberg

Wegbeschreibung:

Die Campinginsel Buchau gehört zu den schönsten abgeschiedenen Fleckerl im Oberland. Wer dort übernachten will, sollte aber früh losfahren. Denn: Auf die Insel im Staffelsee kommt man nur mit der Fähre. „D’Fischerin“ startet täglich ab 10 Uhr im 80-Minuten-Takt. Unter der Woche legt sie zum letzten Mal um 17.50 Uhr vom Parkplatz in Seehausen ab, am Wochenende um 18.50 Uhr.

Vom Bahnhofsplatz in Starnberg geht die Tour los. Rechts in die Kaiser-Wilhelm-Straße einbiegen und bis zur Perchastraße fahren, dort rechts abbiegen. Bis über die Würm weiterradeln und nach rechts in den Schiffbaumweg abbiegen. Der Straße folgen. Es geht an der Seestub’n Percha vorbei, wer will, biegt dort auf den Uferweg ab und radelt ein Stück am See entlang.

Ansonsten geht es parallel der Münchner Straße entlang bis nach Kempfenhausen. Dort weiter geradeaus und die Perchastraße entlang fahren. 400 Meter nach dem Beginn des Waldes nach rechts in die Waldstraße abbiegen. Der Straße bis zum Waldparkplatz folgen und erst in die Wittelsbacherstraße, dann in Am Hofgarten fahren. An der Kini-Votivkapelle vorbei, bis zum Seeufer (Assenbucher Straße).

Jetzt geht es eine Weile immer am Ufer entlang über Ammerland, Ambach und Buscharn bis Sankt Heinrich. Danach über Iffeldorf und Antdorf geht es nach Habach. Von dort der Höhlmühler Straße am Rand des Steinköpfels entlang folgen. Am Übungsplatz vorbei bis nach Froschhausen fahren. Von dort geht es über Weindorf nach Murnau und Seehausen.

Insel Buchau 1, 82418 Seehausen, Telefon: 08841 4881701, mindestens zwei Nächte ab 6 Euro.

Die Route auf komoot

Tour 3: Vom Marienplatz zum Wörthsee

Ausgangspunkt: Marienplatz

Länge: 38 Kilometer

Dauer: 2 Stunden 20 Minuten

Wegbeschreibung:

Von der Mariensäule aus geht es auf der Landsberger Straße in Richtung Süden bis nach Pasing. Ab der Pasinger Mariensäule der Bodenseestraße bis nach Germering folgen. In Germering auf die Landsberger Straße bis nach Geisenbrunn fahren. Von dort über Gilching und Weichselbaum bis nach Weßling fahren.

In Weßling auf der Hauptstraße bleiben, bis die Grünsinker Straße abgeht. Hier rechts abbiegen und dann weiter am evangelischen Friedhof vorbei bis zur Kapelle Grünsink radeln. Dort geht es weiter geradeaus bis zur Staatsstraße 2068, dann rechts auf den Ammersee Radweg abbiegen. Ihm folgen bis zur Autobahn.

Links an der Autobahn entlang bis nach Etterschlag fahren. Am Bahnhof Etterschlag Süd links halten und in den Joachim-Königbauer-Weg wechseln. Dort geradeaus bis zur Lerchenstraße, die nächste links in die Etterschlager Straße. Dann lange geradeaus durch Waldbrunn, am Waldfriedhof entlang bis Steinebach. Dort an der Maistraße nach rechts abbiegen.

Bis zum See weiterfahren und links auf die Promenade (Seestraße) einfahren. Danach geht es etwa sieben Kilometer am See entlang bis zum Campingplatz der Familie Dosch. Dieser ist noch bis zum 30. Oktober geöffnet. Der Kiosk mit warmer Küche hat allerdings schon zu. Tiere dürfen nicht mitgebracht werden – auch das Parken ist auf der Zeltwiese nicht gestattet.

Wem es zu kalt zum Zelten ist, der wechselt vom Campingplatz nach nebenan in den Gasthof Paradieswinkel. Dort gibt es ebenfalls eine Zeltwiese, aber auch gemütliche Gästezimmer. Von der herrlichen Biergarten-Terrasse aus hat man einen tollen Blick über den Wörthsee.

Campingplatz am Wörthsee, Wörthseestraße 29, 82229 Seefeld, Telefon: 08152 3962586, eine Zeltparzelle ohne Strom ab 6 Euro.

Paradieswinkel Gasthof Woerl, Wörthseestraße 25, 82229 Seefeld, Telefon: 08152 76445, Doppelzimmer inklusive Frühstück ab 75 Euro.

Die Route auf komoot